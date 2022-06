Domenica rovesci intensi e forti raffiche di vento (Di domenica 5 giugno 2022) Dal Centro meteo lombardo l’avviso di precipitazioni intense e forte vento nella giornata di Domenica 5 giugno. Precisamente per la seconda metà del pomeriggio, specie tra pedemontane e medie pianure lombarde centro-orientali. Sarà inizialmente una Domenica soleggiata dalle temperature estive, zeppa di attività all’aperto, oltretutto è giornata di rientro dopo un ponte vacanziero, quindi una puntuale gestione del rischio è d’assoluta importanza per cercare di contenere gli eventuali danni. La conoscenza preventiva di ciò che “potrebbe” accadere è l’unica arma efficace a fronteggiare il pericolo. Con il meteo non c’è nulla di peggio di farsi cogliere alla sprovvista. Ciò precisato: è attesa una situazione di marcata criticità temporalesca in Lombardia nella finestra indicativa delle ore 16-20 di Domenica, con gli ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 giugno 2022) Dal Centro meteo lombardo l’avviso di precipitazioni intense e fortenella giornata di5 giugno. Precisamente per la seconda metà del pomeriggio, specie tra pedemontane e medie pianure lombarde centro-orientali. Sarà inizialmente unasoleggiata dalle temperature estive, zeppa di attività all’aperto, oltretutto è giornata di rientro dopo un ponte vacanziero, quindi una puntuale gestione del rischio è d’assoluta importanza per cercare di contenere gli eventuali danni. La conoscenza preventiva di ciò che “potrebbe” accadere è l’unica arma efficace a fronteggiare il pericolo. Con il meteo non c’è nulla di peggio di farsi cogliere alla sprovvista. Ciò precisato: è attesa una situazione di marcata criticità temporalesca in Lombardia nella finestra indicativa delle ore 16-20 di, con gli ...

