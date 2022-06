Demiral Atalanta, il riscatto è in bilico: una nuova opzione per il futuro (Di domenica 5 giugno 2022) Demiral Atalanta, riscatto in forte dubbio da parte della società bergamasca. Si sta facendo largo una nuova ipotesi Sky Sport ha fatto il punto sul futuro di Merih Demiral, non così sicuro di proseguire la sua carriera all’Atalanta, che probabilmente non eserciterà il diritto di riscatto. Il turco a quel punto ritornerebbe alla Juventus, che avrebbe due opzioni: cederlo per fare cassa o, e le percentuali sono in risalita, tenerlo in rosa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022)in forte dubbio da parte della società bergamasca. Si sta facendo largo unaipotesi Sky Sport ha fatto il punto suldi Merih, non così sicuro di proseguire la sua carriera all’, che probabilmente non eserciterà il diritto di. Il turco a quel punto ritornerebbe alla Juventus, che avrebbe due opzioni: cederlo per fare cassa o, e le percentuali sono in risalita, tenerlo in rosa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MarcelloChirico : #Demiral ???? A questo punto la #Juventus spera in un non riscatto dell'@Atalanta_BC in modo da poter rimettere il gi… - forumJuventus : (GDS) 'Juventus-Atalanta: intrigo Demiral. Bergamaschi non convinti del riscatto, Il difensore torna a Torino?'?… - AleGobbo87 : RT @SusannaGatto4: Le vedove di Demiral dovrebbero sentire le parole di Romeo a @juventibus per capire il caratterino del ragazzo e quello… - pccpla : RT @RidTheRock: ??”L’#Atalanta riscatterà #Demiral solo se ci sarà un acquirente dietro. Potrebbe tornare alla #Juventus ma anche la società… - 5maygodoancora : RT @SusannaGatto4: Le vedove di Demiral dovrebbero sentire le parole di Romeo a @juventibus per capire il caratterino del ragazzo e quello… -