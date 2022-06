(Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, aper sostenere la campagna elettorale del candidato a sindaco Aldo Agnello e dei consiglieri comunali uscenti Alessandro Caramiello e Domenico Avolio. A Piazza San Pasquale il leader del Movimento 5 Stelle ha parlato dinecessario e disservizi per la comunità: “è unastupenda, un comunità straordinaria, tuttavia, senza fare polemiche, è chiaro che serve un– ha affermato – penso ai cittadini che non hanno parcheggi, alla qualità dell’aria compromessa e ai turisti che mancano. Il Movimento 5 Stelle dista facendo un lavoro incredibile e con il sostegno dei cittadini, il prossimo 12 giugno, questo ...

Advertising

mattinodinapoli : Giuseppe Conte a Portici: «Statuto legittimo, il Tribunale ne prenderà atto» - anteprima24 : ** #Conte a #Portici: 'Città bellissima ma con tanti problemi. Insieme per il cambiamento' **… - mattinodinapoli : Giuseppe Conte a Portici (Newfotosud, Renato Esposito) - InfinitoIsacco : RT @campanavalerio: IL PRESIDENTE GIUSEPPE CONTE A PORTICI (NA) - IlConteIT : RT @campanavalerio: PORTICI - Giuseppe Conte Amministrative 2022 -

anteprima24.it

, annunciato dal consigliere comunale uscente Sergio Dagnino (che ha ricordato l'impegno decennale del Movimento all'opposizione in Consiglio comunale) ha poi tenuto un comizio sotto i...: Tra i duecentoquaranta candidati della coalizione a guida Pd, sono rimasti davvero in ... forse punta tutto sulla venuta del leader a Cinque Stelle Giuseppe, il quale, a differenza del ... Conte a Portici: "Città bellissima ma con tanti problemi. Insieme per il cambiamento" Roma, 5 giu. (askanews) - "Nel 2021 è stata accertata un'economia sommersa per 180 miliardi e ci sono politici, e sono tanti, che attaccano 7/8 miliardi del reddito di cittadinanza... Ma si può ragion ...Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte sul palco di un'iniziativa elettorale a Portici (Na). "Tra un po' - ha proseguito Conte - verrà approvata una direttiva" europea "sul salario minimo, ...