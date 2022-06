Brunetta riesce a prendersela pure col salario minimo: “È antistorico” (Di domenica 5 giugno 2022) “Non va bene il salario minimo per legge, è contro la nostra storia di relazioni industriali e sindacali, poi dobbiamo pensare a tutelare meglio i più deboli». Queste le parole del ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta che è intervenuto a ’La sfida dell’economia e il ruolo dell’Europa’, al Festival dell’economia di Trento. L’esponente di Forza Italia ha anche risposto ad alcune domande sulla crisi economica in Italia, insistendo sul fatto che la crisi, comunque, non esisterebbe. “Lo dico chiaramente: la crisi economica non c’è. Il Pil del primo trimestre è pari allo 0,1 per cento. Se anche il prossimo trimestre sarà ancora positivo andremo verso un +3 per cento sull’anno”. In disaccordo con lui il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, che nei giorni scorsi è intervenuto sugli impatti della guerra ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) “Non va bene ilper legge, è contro la nostra storia di relazioni industriali e sindacali, poi dobbiamo pensare a tutelare meglio i più deboli». Queste le parole del ministro per la Pubblica amministrazione Renatoche è intervenuto a ’La sfida dell’economia e il ruolo dell’Europa’, al Festival dell’economia di Trento. L’esponente di Forza Italia ha anche risposto ad alcune domande sulla crisi economica in Italia, insistendo sul fatto che la crisi, comunque, non esisterebbe. “Lo dico chiaramente: la crisi economica non c’è. Il Pil del primo trimestre è pari allo 0,1 per cento. Se anche il prossimo trimestre sarà ancora positivo andremo verso un +3 per cento sull’anno”. In disaccordo con lui il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, che nei giorni scorsi è intervenuto sugli impatti della guerra ...

