Vinea – Roma

(Di sabato 4 giugno 2022)Via Conca d’Oro, 38 – 00141Tel. 347/8659715 Sito Internet: www.montesacro.it Tipologia: creativa Prezzi: diversi menù degustazione a 30€ Chiusura: a pranzo tranne Sabato e Domenica OFFERTA La linea di cucina, creativa e godibile, fa perno sulla solida base della buona mano dello chef che riesce ad esaltare con semplicità le materie prime di stagione. Oltre alla scelta à la carte, ci sono due menù degustazione – da 35 euro per 4 portate e da 40 euro per 5 portate – che permettono di provare la cucina di. Per la nostra cena abbiamo assaggiato una fresca tartare di manzo alla fiorentina e delle fragranti alici fritte dalla panatura impreziosita da pecorino, agrumi e menta. Tra i primi, ...

