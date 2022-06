Traffico Roma del 04-06-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 giugno 2022) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati nella zona sud del raccordo anulare si rallenta in carreggiata esterna pertra Laurentina e Appiaregolare invece su re della città in centro fino alle 19 sono comunque possibili rallentamenti intorno a Piazza Santi Apostoli dove è in corso una manifestazione chiusa alPiazza della Repubblica da qui è partito un corteo che entro le 20 raggiungere a Piazza di Porta San Giovanni i manifestanti stanno percorrendo via Cavour e a seguire via Merulana e via Emanuele Filiberto chiusure ale deviazioni lungo il percorso degli a te anche diverse linee di bus Vi ricordo infine che oggi e domani sulla metro B è interrotta la tratta Castro Pretorio Laurentina è il servizio è sostituito da bus navetta per i dettagli di queste di altre ...