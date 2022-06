(Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Oggi dei circa 25 milavicini alla Terra con un diametro di almeno 140 metri, solo il 40% è stato trovato. Il restante 60%, circa 15 mila rocce spaziali, ciascuna con il potenziale di liberare l'energia equivalente a centinaia di milioni di tonnellate di TNT in una collisione con la Terra, resta inosservato. Quando si tratta diin grado di impattare con il nostro Pianeta avere dati completi e il prima possibile è essenziale. Va in questa direzione l'idea disviluppato dall'Asteroid Institute della B612 Foundation, che consente ai ricercatori di scoprire, senza la necessità di raccogliere ulteriori osservazioni astronomiche o avviare nuove ricerche di. L'attività dinon si basa sull'osservazione diretta ...

Thor, l'algoritmo che dà la caccia agli asteroidi killer

