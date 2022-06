(Di sabato 4 giugno 2022) PESARO - Se per due estati il motto del sindaco Ricci è stato 'ma non', daa stagione si ritorna 'alle origini' nella gran parte degli arenili demaniali del litorale ...

Nessun bando di gestione per il servizio di noleggio di lettini, ombrelloni acosì come era stato nelle due stagioni dell'emergenza Covid . Confermato solo il bando, già annunciato, dell'... Sottomonte, stop ai servizi: quest'anno la spiaggia sarà libera e anche selvaggia