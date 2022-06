Mertens dovrà dare a breve una risposta definitiva: quanto attenderà il Napoli (Di sabato 4 giugno 2022) Manca sempre meno alla scadenza del contratto di Dries Mertens con il Napoli. Ogni giorno ormai è preziosissimo, perché il belga sarà a tutti gli effetti un attaccante azzurro soltanto fino al 30 giugno, mentre a partire dal primo giorno di luglio sarà libero di accasarsi a costo zero dove vorrà. Non è ormai un mistero l’interesse della Lazio del suo mentore Maurizio Sarri, che a Napoli lo ha plasmato e trasformato. I biancocelesti sembrano essere l’unico club davvero interessato al numero 14 anche se, per il momento, Mertens aspetta ancora il Napoli. FOTO: Getty – Mertens Napoli O meglio, stando a Il Mattino le parti si aspettano a vicenda: intanto il belga è attualmente impegnato con la sua Nazionale per la Nations League – pesantemente sconfitta 1-4 ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 giugno 2022) Manca sempre meno alla scadenza del contratto di Driescon il. Ogni giorno ormai è preziosissimo, perché il belga sarà a tutti gli effetti un attaccante azzurro soltanto fino al 30 giugno, mentre a partire dal primo giorno di luglio sarà libero di accasarsi a costo zero dove vorrà. Non è ormai un mistero l’interesse della Lazio del suo mentore Maurizio Sarri, che alo ha plasmato e trasformato. I biancocelesti sembrano essere l’unico club davvero interessato al numero 14 anche se, per il momento,aspetta ancora il. FOTO: Getty –O meglio, stando a Il Mattino le parti si aspettano a vicenda: intanto il belga è attualmente impegnato con la sua Nazionale per la Nations League – pesantemente sconfitta 1-4 ...

