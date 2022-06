(Di sabato 4 giugno 2022) Prosegue il botta e risposta sulla vicenda dei giocatori che in questi giorni hanno lasciato il ritiro della nazionale di calcio. Intervengono ora, infatti, fonti dellacon una dichiarazione all'...

Intervengono ora, infatti, fonti dellacon una dichiarazione all'ANSA in cui "si esprime stupore per l'ennesimo tentativo da parte delladi screditare, e di conseguenza danneggiare, i club ...Pubblico e spettacolo alla Beach Arena sulla spiaggia centrale di Pescara per la prima tappa del campionato di beach soccer targatoNazionale Dilettanti. Sul rettangolo di sabbia che ... Lega "Figc cerca di screditare i club di A" - Calcio Fonti della Lega sono intervenute riguardo alla vicenda dei giocatori che in questi giorni hanno lasciato il ritiro della Nazionale italiana.Prosegue il botta e risposta sulla vicenda dei giocatori che in questi giorni hanno lasciato il ritiro della nazionale di calcio. (ANSA) ...