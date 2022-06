La proposta di Fratelli d'Italia: “Più smart working per risparmiare energia e consumare di meno” (Di sabato 4 giugno 2022) I deputati di Fratelli d'Italia Massimiliano De Toma della commissione Attività produttive e Walter Rizzetto della commissione Lavoro pubblico e privato hanno lanciato una proposta per la crisi in Italia: «La crisi energetica sta avendo un impatto devastante su famiglie e imprese. Per le famiglie, almeno quelle dei dipendenti pubblici e privarti con uno stipendio inferiore a 1.500 euro/mese, che devono far fronte all'aumento indiscriminato del costo della vita, una prima soluzione emergenziale è quella che i Ministri Brunetta ed Orlando pongano subito in campo misure concrete per la riduzione al minimo degli spostamenti casa/lavoro, mediante una totale liberalizzazione dello smart working senza limiti di giornate. Questo consentirà alle famiglie di beneficiare di un ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) I deputati did'Massimiliano De Toma della commissione Attività produttive e Walter Rizzetto della commissione Lavoro pubblico e privato hanno lanciato unaper la crisi in: «La crisi energetica sta avendo un impatto devastante su famiglie e imprese. Per le famiglie, alquelle dei dipendenti pubblici e privarti con uno stipendio inferiore a 1.500 euro/mese, che devono far fronte all'aumento indiscriminato del costo della vita, una prima soluzione emergenziale è quella che i Ministri Brunetta ed Orlando pongano subito in campo misure concrete per la riduzione al minimo degli spostamenti casa/lavoro, mediante una totale liberalizzazione dellosenza limiti di giornate. Questo consentirà alle famiglie di beneficiare di un ...

