Interceptor | la recensione | quando l’action australiano su Netflix mostra segni di stanchezza

Leggi su movieplayer

(Di sabato 4 giugno 2022) Ladi, film d'azionedisponibile in esclusiva sue prodotto da Chris Hemsworth. Con ladi, disponibile in esclusiva streaming su, viene da pensare a quella che è una scelta un po' infelice per il titolo. Data l'origine del film, che è di matrice australiana, viene da pensare all'appellativo usato in alcuni paesi - tra cui l'Italia - per i primi due capitoli della saga di Mad Max. All'epoca si trattava di due nomi in ascesa come George Miller e Mel Gibson, qui invece abbiamo a che fare con l'esordio cinematografico del romanziere Matthew Reilly, coadiuvato in sede di produzione da Chris Hemsworth, marito della protagonista Elsa Pataky. Una situazione …