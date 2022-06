Il Papa: “Voglio andare in Ucraina ma devo aspettare il momento giusto per farlo” (Di sabato 4 giugno 2022) Città del Vaticano – “Io avrei voglia di andare in Ucraina; soltanto, devo aspettare il momento per farlo”. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna in Vaticano il “Treno dei Bambini”, l’iniziativa promossa dal “Cortile dei Gentili” che ogni anno porta dal Papa bambini che vivono in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale. Francesco li riceve nel suggestivo Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico. I ragazzi sono circa 160 e frequentano il Sant’Alessio-Margherita di Savoia di Roma: molti di loro, infatti, sono non vedenti, ipovedenti, o con altre disabilità visive, fisiche o cognitive. Ad accompagnarli i loro amici e compagni di classe, proprio perché l’obiettivo del “Cortile dei Gentili”, con questa 8a edizione, è promuovere l’integrazione, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 giugno 2022) Città del Vaticano – “Io avrei voglia diin; soltanto,ilper”. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna in Vaticano il “Treno dei Bambini”, l’iniziativa promossa dal “Cortile dei Gentili” che ogni anno porta dalbambini che vivono in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale. Francesco li riceve nel suggestivo Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico. I ragazzi sono circa 160 e frequentano il Sant’Alessio-Margherita di Savoia di Roma: molti di loro, infatti, sono non vedenti, ipovedenti, o con altre disabilità visive, fisiche o cognitive. Ad accompagnarli i loro amici e compagni di classe, proprio perché l’obiettivo del “Cortile dei Gentili”, con questa 8a edizione, è promuovere l’integrazione, ...

