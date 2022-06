Guerra in Ucraina, nei villaggi a nord di Kharkiv dove ancora si combatte e gli aiuti sono fondamentali per il cibo: il racconto del cronista (Di sabato 4 giugno 2022) Se il centro di Kharkiv è relativamente più tranquillo rispetto a qualche settimana fa, i villaggi a nord della metropoli rimangono costantemente sotto il tiro delle forze di Mosca. L’area di Lozova, ad una ventina di chilometri dal confine russo, anche oggi è stata bersagliata dall’artiglieria, che ha sparato per buona parte della giornata. È qui che si concentrano gli sforzi dei volontari, che hanno raggiunto in mattinata il paesino di Cherkaska per consegnare cibo, acqua e medicine in una zona in cui buona parte dei negozi sono distrutti e quelli rimasti intatti hanno chiuso le saracinesche già da mesi. Impossibile o quasi fare la spesa, tanto più per gli anziani, spesso in precarie condizioni di salute, che hanno deciso di non andarsene e rimanere nelle proprie case. Non è facile alla loro età ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Se il centro diè relativamente più tranquillo rispetto a qualche settimana fa, idella metropoli rimangono costantemente sotto il tiro delle forze di Mosca. L’area di Lozova, ad una ventina di chilometri dal confine russo, anche oggi è stata bersagliata dall’artiglieria, che ha sparato per buona parte della giornata. È qui che si concentrano gli sforzi dei volontari, che hanno raggiunto in mattinata il paesino di Cherkaska per consegnare, acqua e medicine in una zona in cui buona parte dei negozidistrutti e quelli rimasti intatti hanno chiuso le saracinesche già da mesi. Impossibile o quasi fare la spesa, tanto più per gli anziani, spesso in precarie condizioni di salute, che hanno deciso di non andarsene e rimanere nelle proprie case. Non è facile alla loro età ...

