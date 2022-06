Guerra in Ucraina, intensi bombardamenti russi nella regione di Donetsk: 11 paesi colpiti in 24 ore – Video (Di sabato 4 giugno 2022) Proseguono i bombardamenti da parte dei russi nella regione di Donetsk, in Ucraina. Nelle ultime 24 ore sono stati colpiti 11 paesi, causando la distruzione di diversi edifici residenziali e infrastrutture. Secondo il ministero della Difesa russo, l’esercito di Kiev si sta ritirando progressivamente, soprattutto nell’area della città di SeveroDonetsk. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Proseguono ida parte deidi, in. Nelle ultime 24 ore sono stati11, causando la distruzione di diversi edifici residenziali e infrastrutture. Secondo il ministero della Difesa russo, l’esercito di Kiev si sta ritirando progressivamente, soprattutto nell’area della città di Severo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

