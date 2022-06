Gualtieri e il termovalorizzatore, cambiare tutto per non cambiare nulla (Di sabato 4 giugno 2022) «cambiare tutto per non cambiare mai nulla». Quel gattopardismo cronico, che ti si attacca addosso come l'odore acre che fa sprofondare agli inferi la Città Eterna. È cambiato il sindaco eppure alcune criticità, sempre tali rimangono. Si prenda il tema dei rifiuti ad esempio. Quel tema cardine del termovalorizzatore, sempre lì rimane. Inevaso. Da mesi. Come vessillo, utile allo sventolio dei pentastellati. Una opera che tanto servirebbe alla Capitale ma che non si concretizzerà. «Puliremo Roma in pochi giorni» disse l'ex ministro del tesoro, in piena campagna elettorale. Roma de facto, non è stata ripulita e l'emergenza resta tale. Da Claudia Gerini ad Alessandro Gasmann le foto postate dai vip romani sono impietose. Esattamente come accadde durante l'amministrazione ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) «per nonmai». Quel gattopardismo cronico, che ti si attacca addosso come l'odore acre che fa sprofondare agli inferi la Città Eterna. È cambiato il sindaco eppure alcune criticità, sempre tali rimangono. Si prenda il tema dei rifiuti ad esempio. Quel tema cardine del, sempre lì rimane. Inevaso. Da mesi. Come vessillo, utile allo sventolio dei pentastellati. Una opera che tanto servirebbe alla Capitale ma che non si concretizzerà. «Puliremo Roma in pochi giorni» disse l'ex ministro del tesoro, in piena campagna elettorale. Roma de facto, non è stata ripulita e l'emergenza resta tale. Da Claudia Gerini ad Alessandro Gasmann le foto postate dai vip romani sono impietose. Esattamente come accadde durante l'amministrazione ...

