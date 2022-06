Gravina: «Flop Mondiali? Dimettersi non è la soluzione» (Di sabato 4 giugno 2022) “Pensate davvero che la soluzione fossero le dimissioni mie e di Mancini? Avrebbero generato effetti positivi o devastanti? Il mio senso di responsabilità non è legato alla poltrona, io amo affrontare i problemi, me ne assumo le responsabilità e su questo dobbiamo lavorare”. Per Gabriele Gravina, presidente delle Figc, “la soluzione di legare un ruolo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 4 giugno 2022) “Pensate davvero che lafossero le dimissioni mie e di Mancini? Avrebbero generato effetti positivi o devastanti? Il mio senso di responsabilità non è legato alla poltrona, io amo affrontare i problemi, me ne assumo le responsabilità e su questo dobbiamo lavorare”. Per Gabriele, presidente delle Figc, “ladi legare un ruolo L'articolo

