Beatrice Valli, il retroscena straziante prima del matrimonio: lacrime a fiumi (Di sabato 4 giugno 2022) Beatrice Valli ha celebrato il tanto atteso matrimonio pochi giorni fa, e ad accompagnare le immagini di quel giorno speciale è stato un inaspettato, e commovente messaggio, che ha emozionato tantissimo il pubblico. I fan dell’ex volto di Uomini e Donne sono scoppiati a piangere per la commozione. Beatrice-Valli-marco-fantini-Altranotizia-(Fonte: Google)Beatrice Valli e Marco Fantini dopo un lungo fidanzamento e due splendidi figli avuti insieme, hanno deciso di diventare marito e moglie. A suggellare l’unione della coppia di innamorati è stato un messaggio, che ha fatto piangere tutti. Scopriamo di che cosa si è trattato. Uomini e Donne, dove si è presentata come mamma single di un bellissimo bimbo di 3 anni, Alessandro conosciuto da tutti come ... Leggi su altranotizia (Di sabato 4 giugno 2022)ha celebrato il tanto attesopochi giorni fa, e ad accompagnare le immagini di quel giorno speciale è stato un inaspettato, e commovente messaggio, che ha emozionato tantissimo il pubblico. I fan dell’ex volto di Uomini e Donne sono scoppiati a piangere per la commozione.-marco-fantini-Altranotizia-(Fonte: Google)e Marco Fantini dopo un lungo fidanzamento e due splendidi figli avuti insieme, hanno deciso di diventare marito e moglie. A suggellare l’unione della coppia di innamorati è stato un messaggio, che ha fatto piangere tutti. Scopriamo di che cosa si è trattato. Uomini e Donne, dove si è presentata come mamma single di un bellissimo bimbo di 3 anni, Alessandro conosciuto da tutti come ...

Advertising

spetteeeguless : RT @Trashland22: Marco Fantini e Beatrice Valli in questo momento si stanno sposando e sono così emozionata per loro..... ???????????? Una delle… - italianspainish : @Sunshine1345974 @ssoselftisfied @Sunshine1345974 penso che si riferiva a marco e Beatrice valli ?????? - ParliamoDiNews : Beatrice Valli e Marco Fantini: Come Erano Uomini e Donne? Storia di un Amore #GrandeFratelloVIP… - ParliamoDiNews : Beatrice Valli e Marco Fantini matrimonio a Capri. Foto e video | Intrattenimento #alessandrobovi #auroraramazzotti… - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Beatrice Valli, la dedica del figlio Alessandro: “Ti affido la mia mamma perché so che quando è con te lei è davvero fel… -