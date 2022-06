Auto tagliata in due dal guardrail sulla Tangenziale di Lecce: morta studentessa di 28 anni (Di sabato 4 giugno 2022) Una ragazza di 28 anni è morta dopo un terribile incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale est a Lecce. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la Renault Modus rossa su... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 4 giugno 2022) Una ragazza di 28dopo un terribile incidente stradale avvenutoest a. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la Renault Modus rossa su...

Advertising

News24_it : Lecce, auto tagliata dal guardrail sulla Tangenziale est: grave una donna - ROBERTO56238181 : Di queste disgrazie ne ho visionate a decine, il mio modesto parere e che non siano ' accidentali '. Negli ultimi 1… - Gazzettino : Auto tagliata in due dal guardrail sulla Tangenziale di Lecce: gravissima una giovane di 28 anni - LaGazzettaWeb : Lecce, auto tagliata dal guardrail sulla Tangenziale est: grave una donna - News - Lulu_wap : @Hkhandekerem Ah ok ecco perché su Twitter leggevo del fatto di un uomo e una donna nella stessa auto, etc... ma ne… -