Aspettando Mosca, Salvini lavora alla tregua nella Lega (Di sabato 4 giugno 2022) Per Mosca ancora niente, ma intanto Matteo Salvini è volato a Bellu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 giugno 2022) Perancora niente, ma intanto Matteoè volato a Bellu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

GuidoDeMartini : ???? ASPETTANDO IL RITORNO DI TRUMP, CON CUI NON SAREBBE SCOPPIATA LA GUERRA, ecco l’analisi di SPANNAUS: ?? Zelensky… - corte_ciro : @matteosalvinimi Bello ti stanno aspettando a Mosca - corte_ciro : @matteosalvinimi Ti stanno aspettando a Mosca fenomeno - xxEgo : RT @OrtigiaP: Aspettando la bomba dopo l'invio di missili che distruggeranno l'Ucraina ma non rovesciano le sorti della guerra. Mosca fin d… - PhryneFisher4 : RT @OrtigiaP: Aspettando la bomba dopo l'invio di missili che distruggeranno l'Ucraina ma non rovesciano le sorti della guerra. Mosca fin d… -