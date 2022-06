Vittorio Sgarbi a Scicli per la mostra di Giorgio Modica (Di venerdì 3 giugno 2022) Scicli – Si inaugura sabato sera, alla galleria Koinè, in via Mormina Penna a Scicli, la mostra delle opere del pittore Modicano Giorgio Modica, oggi ultranovantenne, artigiano delle decorazioni nei palazzi nobiliari della provincia e artista.Al vernissage, previsto per le 19, sarà presente il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Giorgio Modica collaborò alla realizzazione del tondo del teatro Garibaldi, con Piero Guccione.E di lui Guccione scrisse: “Caro Giorgio,ho preferito la semplicità della forma epistolare per rispondere alla domanda, con un breve commento sulla tua pittura, poiché non sono “un addetto ai lavori” della parola scritta o parlata: giusto o incontestabile dominio dei critici, che già ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 3 giugno 2022)– Si inaugura sabato sera, alla galleria Koinè, in via Mormina Penna a, ladelle opere del pittoreno, oggi ultranovantenne, artigiano delle decorazioni nei palazzi nobiliari della provincia e artista.Al vernissage, previsto per le 19, sarà presente il critico d’artecollaborò alla realizzazione del tondo del teatro Garibaldi, con Piero Guccione.E di lui Guccione scrisse: “Caro,ho preferito la semplicità della forma epistolare per rispondere alla domanda, con un breve commento sulla tua pittura, poiché non sono “un addetto ai lavori” della parola scritta o parlata: giusto o incontestabile dominio dei critici, che già ...

Advertising

VittorioSgarbi : Non sono mai stato 'putiniano'. Queste liste sono semplicemente ridicole. Ho più volte condannato l'aggressione rus… - quotidianodirg : Scicli – Si inaugura sabato sera, alla galleria Koinè, in via Mormina Penna a Scicli, la #mostra delle opere del pi… - GBusuic : @VittorioSgarbi @stampasgarbi sgarbi vittorio,si occupi dell’arte,che è la cosa che sa fare BENISSIMO,e mi fido,la… - ultimora_pol : #Italia #Sicilia #Messina Vittorio #Sgarbi ha dato il suo endorsement a Federico #Basile, terrà oggi tre comizi a M… - sbkls79 : Il problema è che in Italia non puoi dirlo. Si deve per forza affermare che i russi sono brutti e cattivi e che gli… -