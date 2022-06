Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 giugno 2022)DEL 3 GIUGNOORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFOCUS SULLA PONTINA, DISAGI PER UN INCENDIO DIVAMPATO SULLO SPARTITRAFFICO, SI E’ RESA NECESSARIA LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, NEI DUE SENSI DI MARCIA LUNGHE CODE DA CASTEL DI DECIMA A CASTELNO, IN DIREZIONE LATINA E DA VIA MONTE D’ORO A VIA DI TRIGORIA VERSORICADUTE SULLE STRADE LIMITROFE RALLENTAMENTI SU VIA DI PRATICA DA VIA INDUSTRIA A COLLI DI ENEA TRAFFICO RALLENTATO SU VIA DI PRATICA DA VIA ARNO A VIA DI TRIGORIA, NEI DUE CASI NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESO IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’-NAPOLI E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI E DEI VIGILI DEL FUOCO I TRENI ALTA ...