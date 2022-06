Under 21: la notizia che può far sorridere Zanoli, dal ritiro (Di venerdì 3 giugno 2022) La Nazionale italiana Under 21 è impegnata nelle partite di qualificazione al prossimo europeo di categoria. Gli azzurrini, in testa al girone F con tre lunghezze di vantaggio, sfideranno Lussemburgo, Svezia e Irlanda. Il commissario tecnico Paolo Nicolato, per disputare al meglio i prossimi impegni, ha convocato per la prima volta Alessandro Zanoli. Il terzino classe 2000 del Napoli ha disputato un ottimo finale di stagione con la maglia del Napoli, complice anche lo stop di Giovanni Di Lorenzo, che gli ha permesso di conquistare un’altra tappa della sua carriera. Alessandro Zanoli Under 21 (Getty Images) Il titolare dell’Under 21, però è Raoul Bellanova, terzino appena riscattato dal Cagliari, e le possibilità per Zanoli di ritagliarsi il suo spazio erano molto ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 giugno 2022) La Nazionale italiana21 è impegnata nelle partite di qualificazione al prossimo europeo di categoria. Gli azzurrini, in testa al girone F con tre lunghezze di vantaggio, sfideranno Lussemburgo, Svezia e Irlanda. Il commissario tecnico Paolo Nicolato, per disputare al meglio i prossimi impegni, ha convocato per la prima volta Alessandro. Il terzino classe 2000 del Napoli ha disputato un ottimo finale di stagione con la maglia del Napoli, complice anche lo stop di Giovanni Di Lorenzo, che gli ha permesso di conquistare un’altra tappa della sua carriera. Alessandro21 (Getty Images) Il titolare dell’21, però è Raoul Bellanova, terzino appena riscattato dal Cagliari, e le possibilità perdi ritagliarsi il suo spazio erano molto ...

Advertising

gazzettaGranata : Under 18, con Asta arriva la svolta: i 2004 si riscattano con una stagione positiva #TorinoFC #FVCG #SFT - newsbiella : Stefano Pavignano designato in giuria al Giro Under 23 - SvSport1 : Calcio. Trofeo delle Province: pile scariche ma sconfitta indolore per la Rappresentativa Under 15. Ecco la coppa n… - SvSport1 : Basket, l'under 19 gold del Ceriale qualificata per la finale regionale. Coach Romano: 'Un traguardo importante' (F… - lavocediasti : 'Moncalvo summer cup' alla Valletta, triangolare Under 19 on Moncalvo Calcio, Sca Asti e Junior Calcio Pontestura -