Ucraina: Graziano,armi lunga gittata non sono un 'capriccio' (Di venerdì 3 giugno 2022) "La fornitura da parte occidentale di armi all'Ucraina, non sono il 'capriccio' di un leader. Le armi a lunga gittata, così come tutte le armi fornite alle forze armate ucraine, servono all'Ucraina ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) "La fornitura da parte occidentale diall', nonil '' di un leader. Le, così come tutte lefornite alle forze armate ucraine, servono all'...

Advertising

SkyTG24 : A #LiveIn Venezia, Graziano: “L’escalation non viene dalla fornitura di armi dall’Occidente e dall’Europa, ha lo sc… - LeoAmbro999 : RT @SkyTG24: 'Le armi servono per evitare una capitolazione ucraina e permettere di arrivare a un tavolo diplomatico”, ha specificato l'ex… - serenel14278447 : Ucraina: Graziano,armi lunga gittata non sono un 'capriccio' - rollascolari : RT @SkyTG24: 'Le armi servono per evitare una capitolazione ucraina e permettere di arrivare a un tavolo diplomatico”, ha specificato l'ex… - RadioItaliaIRIB : Ucraina: Graziano,armi lunga gittata non sono un 'capriccio' -