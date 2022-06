Tg Rai sempre più “rossi”: nella guerra tra Fuortes e Orfeo il Pd fa sempre l’asso pigliatutto (Di venerdì 3 giugno 2022) È un giro di nomine da far venire il mal di testa quello che la Rai si appresta a varare e che, secondo i maggiori osservatori delle cose di viale Mazzini, affonda le sue radici in una logica di scontro e spartizione tutta interna al Pd. La questione è questa: l’Ad Carlo Fuortes, per sopravvenuto esaurimento del «rapporto fiduciario», ha deciso la rimozione di Mario Orfeo dalla direzione approfondimenti, ma Orfeo, molto gradito a una parte del Pd, non si può far fuori sic et simpliciter, nonostante non goda più di fiducia. Così dovrebbe andare alla direzione del Tg3 al posto di Simona Sala, la quale finirebbe al Day Time, dove ora c’è Antonio di Bella che andrebbe a prendere il posto di Orfeo. L’Usigrai: il valzer di nomine dettato da «equilibrismi politici» La sensazione è quella di trovarsi di fronte a un gioco ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 giugno 2022) È un giro di nomine da far venire il mal di testa quello che la Rai si appresta a varare e che, secondo i maggiori osservatori delle cose di viale Mazzini, affonda le sue radici in una logica di scontro e spartizione tutta interna al Pd. La questione è questa: l’Ad Carlo, per sopravvenuto esaurimento del «rapporto fiduciario», ha deciso la rimozione di Mariodalla direzione approfondimenti, ma, molto gradito a una parte del Pd, non si può far fuori sic et simpliciter, nonostante non goda più di fiducia. Così dovrebbe andare alla direzione del Tg3 al posto di Simona Sala, la quale finirebbe al Day Time, dove ora c’è Antonio di Bella che andrebbe a prendere il posto di. L’Usigrai: il valzer di nomine dettato da «equilibrismi politici» La sensazione è quella di trovarsi di fronte a un gioco ...

