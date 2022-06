Stefano Bollani e Valentina Cenni oggi alle 17 in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti: pronti a tornare in Via dei Matti? (Di venerdì 3 giugno 2022) Stefano Bollani e Valentina Cenni tornano con un disco e un programma tv. Il compositore e l’attrice e cantante saranno ospiti al talk Programma in diretta streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine venerdì 3 giugno alle ore 17. I due artisti presenteranno a Claudia Rossi e Andrea Conti il loro nuovo disco “Via dei Matti numero 0” e la puntata speciale in prima serata dal titolo “Via dei Matti Picture Show”, in onda il 5 giugno su Rai Tre. Il tema della serata, scelto dai due padroni di casa, sarà il cinema che verrà affrontato dal punto di vista della musica, andando ad indagare, con note e parole, quel rapporto che lega la musica al cinema antico almeno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022)tornano con un disco e un programma tv. Il compositore e l’attrice e cantante saranno ospiti al talk Programma instreaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine venerdì 3 giugnoore 17. I due artisti presenteranno ail loro nuovo disco “Via deinumero 0” e la puntata speciale in prima serata dal titolo “Via deiPicture Show”, in onda il 5 giugno su Rai Tre. Il tema della serata, scelto dai due padroni di casa, sarà il cinema che verrà affrontato dal punto di vista della musica, andando ad indagare, con note e parole, quel rapporto che lega la musica al cinema antico almeno ...

Advertising

IlContiAndrea : Con Stefano Bollani e Valentina Cenni torniamo in Via dei Matti per nuovi progetti tra musica e tv. I due artisti o… - flawsmiles : MA COME MARINELLI E STEFANO BOLLANI - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Stefano Bollani-Valentina Cenni: 'La musica unisce. E' come una collana: il filo è la vita, le perle l'umanità' - SerLongo : Stefano Bollani-Valentina Cenni: 'La musica unisce. E' come una collana: il filo è la vita, le perle l'umanità'… - LaStampa : Stefano Bollani-Valentina Cenni: 'La musica unisce. E' come una collana: il filo è la vita, le perle l'umanità' -