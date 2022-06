Sparatoria in Iowa, tre morti tra cui aggressore (Di venerdì 3 giugno 2022) Tre persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco in un parcheggio fuori a una chiesa di Ames, in Iowa, secondo quanto riferito alla stampa locale dallo sceriffo della contea di Story. Uno dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Tre persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco in un parcheggio fuori a una chiesa di Ames, in, secondo quanto riferito alla stampa locale dallo sceriffo della contea di Story. Uno dei ...

Advertising

TelevideoRai101 : Usa, sparatoria in Iowa, tre morti - domenicosabell1 : Sparatoria in Iowa, tre morti tra cui aggressore - infoitestero : Iowa, sparatoria davanti a una chiesa: tre morti - infoitestero : Sparatoria in Iowa, tre morti tra cui aggressore - infoitestero : Usa: sparatoria davanti ad una chiesa in Iowa, fuoco ad un funerale in Wisconsin -