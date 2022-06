Salernitana, anche De Zerbi in lista se Nicola dice addio (Di venerdì 3 giugno 2022) Il caos in casa Salernitana potrebbe portare anche all’addio di Nicola. anche De Zerbi sarebbe finito nella lista dei possibili successori La bomba esplosa ieri in casa Salernitana con l’addio del d.s. Sabatini potrebbe portare anche un’altra conseguenza: ovvero la separazione con Davide Nicola. I granata non vogliono farsi trovare impreparati e starebbero già lavorando sotto traccia alla ricerca del possibile successore. Nella prime ore di caos di era fatta largo la voce che portava a Fabio Cannavaro. Come riportato da Il Mattino, però, la Salernitana avrebbe inserito in lista anche Roberto De Zerbi ormai libero dallo Shakhtar ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Il caos in casapotrebbe portareall’diDesarebbe finito nelladei possibili successori La bomba esplosa ieri in casacon l’del d.s. Sabatini potrebbe portareun’altra conseguenza: ovvero la separazione con Davide. I granata non vogliono farsi trovare impreparati e starebbero già lavorando sotto traccia alla ricerca del possibile successore. Nella prime ore di caos di era fatta largo la voce che portava a Fabio Cannavaro. Come riportato da Il Mattino, però, laavrebbe inserito inRoberto Deormai libero dallo Shakhtar ...

