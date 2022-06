Muna Mussie | emergendo dall’oblio con una sinfonia al singolare

(Di venerdì 3 giugno 2022) «A me interessa il linguaggio e l’essere» afferma, testimoniando la tensione filosofica che illumina la sua pratica artistica. Nata come performer, prima con Teatrino Clandestino e poi con L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Artribune

Performing Activities curati da Silvia Fanti (Xing) con Jacopo Benassi , Invernomuto ,e Luca Trevisani ; gli appuntamenti quotidiani dei Book Talk sulle pubblicazioni d'arte di ...... temi vastissimi con cui si confrontano lo spettacolo di Chiara Bersani , l'Animale, accompagnato da autodescrizione per un pubblico di non vedenti, e l'installazione di. Verso l'... Il programma estivo di Centrale Fies Il ritorno in presenza dopo due anni, i problemi nell’allestimento degli spazi causa assenze da Covid, il rebus sul cambio di mese. Menegoi: decidono gli espositori. Il salone parte tra mille sfide ...