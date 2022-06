Modena, Confessa la baby sitter: 'Ho lanciato io il bimbo, ero in catalessi' (Di venerdì 3 giugno 2022) Ammette la propria colpa senza neanche lasciare tempo al giudice per le indagini preliminari di fare domande. Il bambino è grave ma in lieve miglioramento. Chiesta perizia psichiatrica per la donna Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 giugno 2022) Ammette la propria colpa senza neanche lasciare tempo al giudice per le indagini preliminari di fare domande. Il bambino è grave ma in lieve miglioramento. Chiesta perizia psichiatrica per la donna

