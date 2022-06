Mara Venier commuove Alberto Matano all’ultima de La Vita in Diretta (Di venerdì 3 giugno 2022) Alberto Matano e Mara Venier Lacrime per tutti. Nell’ultimo giorno di scuola per i conduttori di Rai 1, è toccato anche ad Alberto Matano commuoversi. L’uomo ha accolto a sorpresa a La Vita in Diretta l’amica Mara Venier: quando lei, che era stata annunciata da un finto collegamento telefonico, è entrata in studio con un mazzo di fiori, Matano l’ha abbracciata visibilmente emozionato. Nel corso della puntata, i due hanno fatto implicito riferimento al fatto che questo mese lui sposerà il suo compagno Riccardo (qui il coming out): sarà proprio la Venier ad officiare le nozze. “Al di là del lavoro, tu ci sei stato nei miei momenti brutti e gli amici si vedono in quei ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 3 giugno 2022)Lacrime per tutti. Nell’ultimo giorno di scuola per i conduttori di Rai 1, è toccato anche adrsi. L’uomo ha accolto a sorpresa a Lainl’amica: quando lei, che era stata annunciata da un finto collegamento telefonico, è entrata in studio con un mazzo di fiori,l’ha abbracciata visibilmente emozionato. Nel corso della puntata, i due hanno fatto implicito riferimento al fatto che questo mese lui sposerà il suo compagno Riccardo (qui il coming out): sarà proprio laad officiare le nozze. “Al di là del lavoro, tu ci sei stato nei miei momenti brutti e gli amici si vedono in quei ...

Advertising

michele_bravi : Stasera ho in serbo una sorpresa per Mara Venier. Ci vediamo su @RaiUno. - FabSor12 : @alemichelon_ @f_depaoli Intanto c’è il servizio pubblico che trasmette puttanate vome mara venier invece di fare l… - Manonrompetele2 : @Lamoruso71 @Tiki_Taka_real SALVATE CATERINA VENTURA LORENZO AMORUISO IL MARITO DI MANILA NAZZARO ANCHE MARA VENIER… - VELOSPORT1960 : (Adnkronos) - Lei: 'Due anni fa in pochi credevano in questo programma'. Lui ringrazia il pubblico per il sostegno… - MovArturoIstria : @a83961129 In che senso 'officia Mara Venier'? Non dovrebbe essere almeno un ufficiale di stato civile? -