La baby sitter del bambino caduto: «Sono stata io, ero in catalessi» (Di venerdì 3 giugno 2022) Monica Santi, 32 anni, ha confermato il racconto della colf: «Non è stato un gesto deliberato, vengo da un periodo difficilissimo» Leggi su corriere (Di venerdì 3 giugno 2022) Monica Santi, 32 anni, ha confermato il racconto della colf: «Non è stato un gesto deliberato, vengo da un periodo difficilissimo»

Advertising

mapivi63 : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - La baby sitter confessa: «Sono stata io, ero in catalessi» - Corriere : Bimbo caduto a Modena, la babysitter confessa: «Sono stata io a gettarlo, ero in catalessi» - Luxgraph : La baby sitter del bambino caduto: «Sono stata io, ero in catalessi» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - La baby sitter confessa: «Sono stata io, ero in catalessi» - gazzettamodena : Soliera, la confessione della baby sitter: 'Si è vero sono stata io a buttare il piccolo dalla finestra'… -