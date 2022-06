Inter, Udogie il nome preferito per la fascia ma la richiesta è di 20 milioni (Di venerdì 3 giugno 2022) Proseguono le trattative da parte della dirigenza nerazzurra per far arrivare al servizio di Inzaghi un rinforzo a centrocampo. Il nome prediletto è quello di Udogie, ma l’operazione è tutt’altro che conclusa. Dopo aver perso Perisic, infatti, che ha scelto di accettare la proposta del Tottenham, l’Inter è alla ricerca di un giovane di prospettiva L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Proseguono le trattative da parte della dirigenza nerazzurra per far arrivare al servizio di Inzaghi un rinforzo a centrocampo. Ilprediletto è quello di, ma l’operazione è tutt’altro che conclusa. Dopo aver perso Perisic, infatti, che ha scelto di accettare la proposta del Tottenham, l’è alla ricerca di un giovane di prospettiva L'articolo

Advertising

AlfredoPedulla : #Cambiaso: contatti sempre con #Inter e #Juve. Ai bianconeri piace #Udogie, confermato - GiovaAlbanese : Ipotesi #Udogie e #Raspadori per sostituire rispettivamente #Pellegrini e #Kean, entrambi in uscita su loro richies… - infoitsport : Udogie-Inter, c'è una novità: i dettagli - UraganoNA : Perciò lista 'spesa' #Inter #Bremer in acquisto #Dybala a parametro 0 #Mkhitaryan a parametro 0 #Lukaku in presti… - SpazioInter : Udogie-Inter, c'è una novità: i dettagli - -