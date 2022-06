Highlights e gol Croazia-Austria 0-3: Nations League 2022/2023 (VIDEO) (Di venerdì 3 giugno 2022) Gli Highlights completi del match tra Croazia e Austria, valevole come primo incontro dei gironi della Nations League 2022/2023. Colpo fuori casa degli Austriaci Stadion Gradski Vrt di Osijek; uno 0-3 sensazionale definito dai gol di Arnautovic, attaccante del Bologna, Gregoritsch e Sabitzer, entrambi militanti in Bundesliga. Inaspettata resa casalinga dei croati guidati da Brozovic, non esattamente con i titolarissimi in campo nella partita di riferimento; da non sottovalutare, infatti, l’assenza di Perisic, esterno d’attacco infortunatisi di recente. Di seguito il VIDEO integrale della sfida tra Croazia e Austria, terminata 0-3. VIDEO Highlights ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Glicompleti del match tra, valevole come primo incontro dei gironi della. Colpo fuori casa deglici Stadion Gradski Vrt di Osijek; uno 0-3 sensazionale definito dai gol di Arnautovic, attaccante del Bologna, Gregoritsch e Sabitzer, entrambi militanti in Bundesliga. Inaspettata resa casalinga dei croati guidati da Brozovic, non esattamente con i titolarissimi in campo nella partita di riferimento; da non sottovalutare, infatti, l’assenza di Perisic, esterno d’attacco infortunatisi di recente. Di seguito ilintegrale della sfida tra, terminata 0-3....

Advertising

sportface2016 : Il video di highlights e gol di #BelgioOlanda 1-4, #NationsLeague - mcrisj01 : RT @Er_Libanese7: Volete sapere quanto ha fatto male Cardiff? Ha fatto così male che il famoso gol di “Asensio” io non l’ho mai visto. Ho s… - Danielcast_09 : RT @Er_Libanese7: Volete sapere quanto ha fatto male Cardiff? Ha fatto così male che il famoso gol di “Asensio” io non l’ho mai visto. Ho s… - Fraaa97 : RT @Er_Libanese7: Volete sapere quanto ha fatto male Cardiff? Ha fatto così male che il famoso gol di “Asensio” io non l’ho mai visto. Ho s… - Fra_dal1897 : RT @Er_Libanese7: Volete sapere quanto ha fatto male Cardiff? Ha fatto così male che il famoso gol di “Asensio” io non l’ho mai visto. Ho s… -