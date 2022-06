Graduatorie GPS 2022: ho dimenticato di presentare la domanda, cosa succede (Di venerdì 3 giugno 2022) Graduatorie GPS: domanda di inserimento e aggiornamento presentata entro il 31 maggio 2022? E chi non ha provveduto entro tale data? Per chi effettuava l'inserimento per la prima volta, non c'è nulla da fare. Dovrà fare affidamento alla MAD domanda di messa a disposizione e attendere il prossimo biennio. Discorso diverso per chi invece era già presente nelle GPS 2020. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 giugno 2022)GPS:di inserimento e aggiornamento presentata entro il 31 maggio? E chi non ha provveduto entro tale data? Per chi effettuava l'inserimento per la prima volta, non c'è nulla da fare. Dovrà fare affidamento alla MADdi messa a disposizione e attendere il prossimo biennio. Discorso diverso per chi invece era già presente nelle GPS 2020. L'articolo .

