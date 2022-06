Giubileo in Uk tra festa e ansia: malessere per la Regina, non parteciperà alla messa (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Regno Unito celebra il Giubileo di platino di Elisabetta, tra gioia e ansia. Dopo una giornata di festeggiamenti in una Londra invasa da una folla oceanica, infatti, è arrivata la notizia che la ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Regno Unito celebra ildi platino di Elisabetta, tra gioia e. Dopo una giornata di festeggiamenti in una Londra invasa da una folla oceanica, infatti, è arrivata la notizia che la ...

Advertising

peppealonge82 : Giubileo di platino per la Regina Elisabetta, 70 anni di Regno e 4 giorni di festa nazionale in ????. Mai nessuno com… - cocoa_key : RT @vogue_italia: In occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, facciamo un tuffo tra i celebri cappottini colorati, i s… - inews__24 : ??L'evento più atteso è il Platinum Party at the Palace, un concerto che si terrà davanti a Buckingham Palace dalle… - StigmabaseF : Giubileo di platino: il bingo reale delle drag queen e le serate nei club gay celebrano il ... - Tebigeek: Tra gli… - naigr77 : RT @larenait: Festa grande a Londra per il Giubileo di Platino di Elisabetta II. FOTO #QueenElizabeth -