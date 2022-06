Gattuso punta il calciatore del Napoli: è tra i primi obiettivi del Valencia (Di venerdì 3 giugno 2022) Rino Gattuso è pronto a ritornare alla guida di una nuova panchina, dopo un anno trascorso da disoccupato. L’ultima esperienza da allenatore risale a quella di Napoli, tralasciando la piccola parentesi con la Fiorentina che si è consumata con l’addio dopo poche settimane. Ora però l’ex Milan ha scelto una nuova avventura, decidendo di accasarsi il Liga. Il Valencia ha deciso di puntare sull’allenatore originario di Corigliano Calabro, affidando a lui il destino della squadra. Matteo Politano, Napoli-Legia Warszawa (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Gattuso cerca Politano, la possibilità Stavolta il calabrese vuole ripartire nel modo migliore, puntando alcuni dei suoi ex calciatori. A partire dall’ex azzurro Tièmouè Bakayoko, il quale è stato voluto ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 giugno 2022) Rinoè pronto a ritornare alla guida di una nuova panchina, dopo un anno trascorso da disoccupato. L’ultima esperienza da allenatore risale a quella di, tralasciando la piccola parentesi con la Fiorentina che si è consumata con l’addio dopo poche settimane. Ora però l’ex Milan ha scelto una nuova avventura, decidendo di accasarsi il Liga. Ilha deciso dire sull’allenatore originario di Corigliano Calabro, affidando a lui il destino della squadra. Matteo Politano,-Legia Warszawa (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)cerca Politano, la possibilità Stavolta il calabrese vuole ripartire nel modo migliore,ndo alcuni dei suoi ex calciatori. A partire dall’ex azzurro Tièmouè Bakayoko, il quale è stato voluto ...

