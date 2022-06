Bollo auto ultimi 4 anni: come verificare i pagamenti (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Bollo auto è un tributo che si paga annualmente. Oggi è possibile pagare il tributo in diversi modi e controllare i pagamenti Il Bollo auto è il tributo che si paga per il possesso di un veicolo. La tassa va pagata annualmente e gli importi sono calcolati in base ai chilowatt dei veicolo che L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilè un tributo che si paga annualmente. Oggi è possibile pagare il tributo in diversi modi e controllare iIlè il tributo che si paga per il possesso di un veicolo. La tassa va pagata annualmente e gli importi sono calcolati in base ai chilowatt dei veicolo che L'articolo proviene da Consumatore.com.

Viper111 : @AlexDanzi In Germania un auto da 600 cavalli costa circa 500 euro di bollo l'anno al proprietario. In Italia tra b… - laleggepertutti : Se non pago il bollo auto cosa succede - - Lexugualepertu1 : #DirittoeFisco #Fisco Se non pago il bollo auto cosa succede - SorellaGertrud : @cappi_matti E cosa potevi fare? Ormai non si parla d altro ma … io che ho dimenticato il bollo dell auto nel 2017… - zazoomblog : Addio al bollo auto dal 31 ottobre. Occhio a questa frase ecco come stanno davvero le cose - #Addio #bollo… -