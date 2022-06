Basket: Petrucci, 'Pozzecco ct ideale, scelta condivida da tutta la Federazione' (Di venerdì 3 giugno 2022) Milano, 3 giu. - (Adnkronos) - "Gianmarco Pozzecco è il ct l'ideale, con lui ho un rapporto straordinario. Alle Olimpiadi, nel 2004, ero presidente del Coni, entrai in campo per festeggiare e mi sollevò. Poi l'ho sempre seguito. E' una persona onesta, esuberante, e ha allenato bene". Così il presidente della Fip Gianni Petrucci in merito alla scelta di Pozzecco come ct dell'ItalBasket. "Abbiamo tranquillizzato Gianmarco: alle spalle c'è una Federazione forte e siamo tutti d'accordo con questa scelta -prosegue l'ex presidente del Coni-. Anche se poi formalmente sono io che la prendo". Infine Petrucci si toglie un sassolino dalla scarpa. "Io impongo i giocatori ai ct? Fandonie, non sono mai entrato in spogliatoio. Non sono capace di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Milano, 3 giu. - (Adnkronos) - "Gianmarcoè il ct l', con lui ho un rapporto straordinario. Alle Olimpiadi, nel 2004, ero presidente del Coni, entrai in campo per festeggiare e mi sollevò. Poi l'ho sempre seguito. E' una persona onesta, esuberante, e ha allenato bene". Così il presidente della Fip Gianniin merito alladicome ct dell'Ital. "Abbiamo tranquillizzato Gianmarco: alle spalle c'è unaforte e siamo tutti d'accordo con questa-prosegue l'ex presidente del Coni-. Anche se poi formalmente sono io che la prendo". Infinesi toglie un sassolino dalla scarpa. "Io impongo i giocatori ai ct? Fandonie, non sono mai entrato in spogliatoio. Non sono capace di ...

