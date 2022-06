(Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – La, con i suoi amori e tradimenti, passioni e riflessioni, vittorie e sconfitte, e oggi anche con l a… Il concerto di Claudioalle Terme di, stasera in ‘prima assoluta’ per l’apertura ufficiale della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma – cui seguiranno altre undici serate nella sua città in questo mese, fino al 19 giugno, e poi la mini tournée di luglio in altri due posti iconici come il Teatro Greco di Siracusa e l’Arena di Verona – contiene nella sua proposta musicale spunti che vanno dai sentimenti più reconditi ai drammi di oggi più eclatanti.Note – tutti su!’ è il titolo che richiama ilnote – Solo!’ del concerto voce e pianoforte tenuto a inizio anno proprio al Teatro dell’Opera di Roma Il cantautore ...

Advertising

GloriaVeronesi : La stanchezza si sente e la partenza non è stata delle migliori, ma hai recuperato alla grande. Performers anche ba… - Corriere : Claudio Baglioni: show kolossal alle Terme di Caracalla - lifestyleblogit : Baglioni a Caracalla, 'Dodici note' tra la vita e la guerra - - zazoomblog : Claudio Baglioni e il suo esordio a Caracalla: Prima o poi doveva succedere sarà una grande festa - #Claudio… - fisco24_info : Baglioni a Caracalla, 'Dodici note' tra la vita e la guerra: (Adnkronos) - Nel concerto del cantautore romano, amor… -

La vita, con i suoi amori e tradimenti, passioni e riflessioni, vittorie e sconfitte, e oggi anche con laguerra... Il concerto di Claudioalle Terme di, stasera in 'prima assoluta' per l'apertura ufficiale della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma - cui seguiranno altre undici serate nella sua città in ...Claudioè l'artista degli estremi, senza mezze misure: nell'ultimo tour nei teatri d'arte era da solo al pianoforte, stavolta lo ritroviamo sul palco accompagnato da 123 artisti: c'è l'orchestra ...Venerdì il primo dei 12 concerti del tour «Dodici note—Tutti su!» con 12 persone sul palco. Il cantautore apre la stagione estiva dell’Opera di Roma ...In questi “due anni sono invecchiato, ma entro in un posto più vecchio di me”. A Baglioni brillano gli occhi per a questa residency a Caracalla. “La visitai per la prima volta nell’89, quando l’amico ...