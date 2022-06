Advertising

ATNews

Nell'area fiera dell'Iconicellai preparativi: i padiglioni e l'area esterna sono tornati ... Si tratta dell'incontro promosso dalla Asl Lanciano Vastosu 'Gli obiettivi strategici di ...La maglia neroverde delCalcio verrà indossata da Andrea Di Pierro (SC Abruzzo Ves Gentes) e ... E mentre si attendono, dunque, le presentazioni ufficiali degli atleti appena elencati,i ... Il festival musicale “Fans Out” torna e cambia location: fervono i preparativi per l’evento di fine giugno L'obiettivo principale, come ha ribadito il presidente di Lancianofiera Franco Ferrante, è proprio quello di ricominciare l'attività e restituire fiducia agli espositori che non senza sacrifici hanno ...