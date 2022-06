2 giugno | partigiana a Sky TG24 | Il voto delle donne storico e importante

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 3 giugno 2022), donna, madre, lavoratrice. I ricordi del passato si intrecciano con il presente per Sandra, quasi 97 anni e una vitalità invidiabile. Racconta la giornata della vittoria della Repubblica sulla monarchia, come fosse ieri: “aspettavamo con ansia i risultati del referendum”, ricorda sospirando. “E non era scontato che vincessero i repubblicani perché ce n’erano tanti di monarchici in giro. Ricordo che per tutto il giorno rimasi incollata alla radio per aspettare l’esito finale dei voti”, le sue parole.