YouTube lancia Connect: addio telecomando, ora basta lo smartphone (Di giovedì 2 giugno 2022) Il team di YouTube sta per lanciare la nuova funzionalità Connect, con l’obiettivo di migliorare il collegamento dello smartphone con la TV. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 2 giugno 2022) Il team dista perre la nuova funzionalità, con l’obiettivo di migliorare il collegamento dellocon la TV. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

superludo70 : RT @hardrockcrypto: Illuvium, uno dei migliori giochi P2E in circolazione, lancia la sua land sale. Le land avranno un ruolo decisivo per l… - CriptovaluteI : ATTENZIONE!! Celsius Lancia Ufficialmente lo Swap di Criptovalute GRATUITO. Ed abbiamo preparato per voi un mega Tu… - hardrockcrypto : Illuvium, uno dei migliori giochi P2E in circolazione, lancia la sua land sale. Le land avranno un ruolo decisivo p… - PupiaTv : ROBERTO CALDEROLI LANCIA LO SCIOPERO DELLA FAME (02.06.22) - mogliazzo : Povia lancia 'Serenissima', canzone omaggio alla Repubblica Veneta - A me piace?? -

Meta, Mark Zuckerberg ha un nuovo numero 2: chi è Javier Olivan Mark e Sheryl, per 14 anni fianco a fianco vedi anche WhatsApp lancia Community, Zuckerberg: "Ci ... come Facebook, la controllata di Google YouTube, Twitter e TikTok Tra le disposizioni ci sono: il ... Alessandro Curioni lancia la Young Cyber Security Academy ... Apple, Google e Microsoft annunciano la svolta Security Alessandro Curioni lancia la Young Cyber ... Caricando il video, l'utente accetta l'informativa sulla privacy di YouTube. Scopri di più Carica il ... QN Motori Mark e Sheryl, per 14 anni fianco a fianco vedi anche WhatsAppCommunity, Zuckerberg: "Ci ... come Facebook, la controllata di Google, Twitter e TikTok Tra le disposizioni ci sono: il ...... Apple, Google e Microsoft annunciano la svolta Security Alessandro Curionila Young Cyber ... Caricando il video, l'utente accetta l'informativa sulla privacy di. Scopri di più Carica il ... Manutenzione base della propria auto, Castrol lancia un canale YouTube - QN Motori