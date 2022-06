Ucraina: russi controllano l'80% di Severodonetsk (Di giovedì 2 giugno 2022) Si combatte ancora nelle strade di Severodonetsk, ma le forze russe controllano ormai circa l'80% di questa città strategica dell'Ucraina orientale: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) Si combatte ancora nelle strade di, ma le forze russeormai circa l'80% di questa città strategica dell'orientale: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione ...

Advertising

LiaQuartapelle : Il @nytimes ha raccontato di un altro massacro di 500 civili arrestati e giustiziati dal gruppo paramilitare russo… - rulajebreal : Coloro che negano gli stupri in Ucraina, dovrebbero ascoltare le intercettazioni telefoniche dei soldati russi che… - rulajebreal : Anche in questo gruppo i soldati russi raccontano divertiti ai loro amici in Russia che hanno stuprato delle ragazz… - angelicapenny : RT @ilario82: Una famiglia in fuga, presa di mira dal fuoco dei russi. Per un mese Tetiana ha sperato di ritrovare vivi i suoi genitori. Li… - MariaSemeraro19 : RT @LiaQuartapelle: Il @nytimes ha raccontato di un altro massacro di 500 civili arrestati e giustiziati dal gruppo paramilitare russo Wagn… -