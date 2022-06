Tonno e Melanzane | una ricetta leggerissima ottima per l’estate!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 2 giugno 2022) Diciamoci la verità: d’estate l’ultima cosa che vogliamo fare è cucinare piatti elaborati! Proprio per questo potremo realizzare in cinque minuti unacon una melanzana e delcosì buona da leccarsi i baffi. Questama sostanziosa ed è perfetta da servire durante qualunque pasto della giornata. Avvicinerà anche i famigliari più reticenti e tutti ameranno questo matrimonio tra questi due ingredienti. Dirigiamoci in cucina e selezioniamo i seguenti ingredienti: 3 cucchiai di passata di pomodoro 10 oppure 15 pomodorini 1 peperoncino Pepe a piacere 2 spicchi d’aglio Olio d’oliva Sale a piacere 1 melanzana 250 gr diPreparazione Adagiamo una melanzana su un tavolo da lavoro e riduciamola a dadini, dopo averla correttamente lavata. Successivamente adagiamo una ...