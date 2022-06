Ruud-Cilic in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Roland Garros 2022 (Di giovedì 2 giugno 2022) Casper Ruud se la vedrà contro Marin Cilic in semifinale al Roland Garros 2022. Il norvegese ha vinto in quattro set il derby scandinavo contro Holger Rune. Il croato ha invece sconfitto al tie-break del quinto set Andrey Rublev. Per entrambi si tratta della prima semifinale in carriera a Parigi e, di conseguenza, si contenderanno quella che sarebbe la prima finale della loro carriera nello slam parigino. Ruud è avanti 2-0 nei precedenti (di cui uno sulla terra), ma guai a sottovalutare Cilic, apparso davvero in gran forma nel corso di queste due settimane. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI Cilic e Ruud scenderanno in campo nella giornata di venerdì 3 maggio sul Philippe-Chatrier non ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Casperse la vedrà contro Marininal. Il norvegese ha vinto in quattro set il derby scandinavo contro Holger Rune. Il croato ha invece sconfitto al tie-break del quinto set Andrey Rublev. Per entrambi si tratta della primain carriera a Parigi e, di conseguenza, si contenderanno quella che sarebbe la prima finale della loro carriera nello slam parigino.è avanti 2-0 nei precedenti (di cui uno sulla terra), ma guai a sottovalutare, apparso davvero in gran forma nel corso di queste due settimane. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMIscenderanno in campo nella giornata di venerdì 3 maggio sul Philippe-Chatrier non ...

Advertising

Ilsuperbo89 : @regole_senza Se posso dirti cmq,di scommesse me ne intendo zero,ma è difficilissimo fare previsioni sul Tennis. Ne… - Ilsuperbo89 : @regole_senza Beh tra le donne le favorite sono sicuramente la Swiatek che vince da non so quante partite e la Gauf… - MATT_AT23 : @lucaben90 Ruud e Cilic presi, un buon 50% ?? - ansacalciosport : Roland Garros: Cilic in semifinale, Rublev ko dopo maratona. Croato attende ora il vincente di Ruud-Rune | #ANSA - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: Casper Ruud vince il braccio di ferro con Holger Rune imponendosi per 61 46 76 63. Sarà la sua prima semifinale Slam. S… -