Parma, adesso è ufficiale. Krause annuncia Pecchia come nuovo allenatore (Di giovedì 2 giugno 2022) Mancava solamente l'annuncio ufficiale, che è arrivato in serata, direttamente dalla fonte più qualificata. Fabio Pecchia è il nuovo allenatore del Parma. A comunicarlo, sul proprio profilo Twitter, è ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 2 giugno 2022) Mancava solamente l'annuncio, che è arrivato in serata, direttamente dalla fonte più qualificata. Fabioè ildel. A comunicarlo, sul proprio profilo Twitter, è ...

Parma, adesso è ufficiale. Krause annuncia Pecchia come nuovo allenatore: Parma, adesso è ufficiale. Krause annunci… - Gazzetta_it : Serie B. #Parma, adesso è ufficiale. Krause annuncia #Pecchia come nuovo allenatore