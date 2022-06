MotoGP GP Catalogna Barcellona 2022, A. Espargarò: “Gara speciale, difficile gestire la pressione” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Ogni anno venire qui è speciale, però nel corso della mia carriera è stato difficile gestire la pressione di venire su questa pista. Quest’anno arrivo nelle migliori condizioni, cercherò di divertirmi il più possibile, lavorando sodo fin dalle prove libere”. Queste le parole del pilota dell’Aprilia, Aleix Espargaro, nella conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gran Premio di Catalunya di MotoGP: “La pressione l’avevo quando arrivavo al dodicesimo posto e non potevo fare nulla di più – ha ricordato il pilota spagnolo – Quest’anno non ho dubbi che sia io che la moto saremo competitivi qui. La moto sta funzionando più o meno ovunque, anche se al Mugello ho faticato”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “Ogni anno venire qui è, però nel corso della mia carriera è statoladi venire su questa pista. Quest’anno arrivo nelle migliori condizioni, cercherò di divertirmi il più possibile, lavorando sodo fin dalle prove libere”. Queste le parole del pilota dell’Aprilia, Aleix Espargaro, nella conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gran Premio di Catalunya di: “Lal’avevo quando arrivavo al dodicesimo posto e non potevo fare nulla di più – ha ricordato il pilota spagnolo – Quest’anno non ho dubbi che sia io che la moto saremo competitivi qui. La moto sta funzionando più o meno ovunque, anche se al Mugello ho faticato”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #MotoGP #CatalunyaGP 2022, A. #Espargarò: 'Gara speciale, difficile gestire la pressione' - Betaland_it : RT @betalandclover: #MotoGP Catalogna, #Bagnaia punta il terzo successo in quattro gare Su The Clover ?? la lavagna completa sulla tappa di… - OiaServicesLtd : RT @betalandclover: #MotoGP Catalogna, #Bagnaia punta il terzo successo in quattro gare Su The Clover ?? la lavagna completa sulla tappa di… - betalandclover : #MotoGP Catalogna, #Bagnaia punta il terzo successo in quattro gare Su The Clover ?? la lavagna completa sulla tappa… - infobetting : MotoGp Catalogna 2022, Quartararo allunga nel mondiale -