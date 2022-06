Lecce, Sticchi Damiani: «Primo anno in A complicato, cercheremo il miracolo» (Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha parlato della prossima stagione dove i giallorossi giocheranno in Serie A Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ai microfoni di Radio Marte ha parlato della prossima stagione che vedrà i giallorossi in Serie A. SUD – «Il Sud nel calcio è rappresentato oggi da Lecce, Napoli e Salernitana siamo un po’ pochi, cerchiamo di preservare questi posti. Il Primo anno di serie A sarà complicatissimo, ma proveremo a fare un altro miracolo, così come abbiamo fatto quest’anno. Due anni fa retrocedemmo con 35 punti, quest’anno sarebbero bastati, ma posso dire che ci batteremo fin alla fine». MERCATO CON IL NAPOLI – «Il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidente delha parlato della prossima stagione dove i giallorossi giocherin Serie A Saverio, presidente del, ai microfoni di Radio Marte ha parlato della prossima stagione che vedrà i giallorossi in Serie A. SUD – «Il Sud nel calcio è rappresentato oggi da, Napoli e Salernitana siamo un po’ pochi, cerchiamo di preservare questi posti. Ildi serie A sarà complicatissimo, ma proveremo a fare un altro, così come abbiamo fatto quest’. Due anni fa retrocedemmo con 35 punti, quest’sarebbero bastati, ma posso dire che ci batteremo fin alla fine». MERCATO CON IL NAPOLI – «Il ...

