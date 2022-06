L’appello: “Ci stiamo dimenticando dei bambini che scompaiono” (Di giovedì 2 giugno 2022) In occasione della Giornata Internazionale dei bambini Scomparsi, Telefono Azzurro ha presentato il dossier “Sui bambini non si tratta”, nel quale si è affermato che nel 2021, di oltre 17.000 denunce di scomparsa di minori nel nostro paese, 8.833 riguardano bambini ancora non ritrovati. “La scomparsa dei bambini rappresenta una delle piaghe più drammatiche della nostra società ed è un tema che si è allargato negli ultimi anni, soprattutto oggi con i bambini che fuggono dalla guerra”, ha dichiarato Ernesto Caffo, fondatore di Telefono Azzurro. “Il passaggio dei bambini dai confini dell’Ucraina verso l’Europa ha portato all’entrata nell’area Schengen di tante situazioni talvolta di grande fragilità e sofferenza. A fronte di tutto ciò è necessario trovare delle risposte e questo può ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 2 giugno 2022) In occasione della Giornata Internazionale deiScomparsi, Telefono Azzurro ha presentato il dossier “Suinon si tratta”, nel quale si è affermato che nel 2021, di oltre 17.000 denunce di scomparsa di minori nel nostro paese, 8.833 riguardanoancora non ritrovati. “La scomparsa deirappresenta una delle piaghe più drammatiche della nostra società ed è un tema che si è allargato negli ultimi anni, soprattutto oggi con iche fuggono dalla guerra”, ha dichiarato Ernesto Caffo, fondatore di Telefono Azzurro. “Il passaggio deidai confini dell’Ucraina verso l’Europa ha portato all’entrata nell’area Schengen di tante situazioni talvolta di grande fragilità e sofferenza. A fronte di tutto ciò è necessario trovare delle risposte e questo può ...

